Bolu’da 2022 yılında binlerce sürücüye milyonlarca lira ceza kesildi

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2022 yılı içerisinde trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 220 bin 560 kişiye 115 milyon 76 bin 477 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bolu’da polis ekipleri tarafından kentin ana arterlerinde ve yol güzergahları üzerinde yıl boyunca denetimler aralıksız şekilde sürdürüldü. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan denetimlerde binlerce sürücüye ceza kesildi. 2022 yılı içerisinde 125 bin 965 yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüsü, 26 bin190 yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücüsü, 63 bin 74 alkollü araç kullanan sürücülerin tespitine yönelik, 9 bin 437 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik,162 bin 686 araç ve sürücüsünün emniyet kemeri kullanımına yönelik bin 689 okul servis aracı ve sürücüsüne yönelik olmak üzere 463 bin 140 adet araç ve sürücüsü denetlendi.

2022 yılı içerisinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen yük taşımacılığı yapan araç ve sürücüsüne 3 bin 328 adet, yolcu taşımacılığı yapan araç ve sürücüsüne 731 adet, alkollü araç kullanan sürücülere 2 bin 106 adet, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 305 adet, emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine 2 bin 940 adet, okul servis aracı ve sürücüsüne 11 adet, yaya önceliğine uymayan araç sürücülerine 622, kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan araç sürücülerine 624 olmak üzere toplam 14 bin 980 adet trafik idari para cezası uygulandı.

Kameralı denetimlerde 115 milyon TL ceza kesildi

Bolu’da EDS, KGYS, PTS sistemleri üzerinden yapılan trafik kural ihlali tespitlerinde ise 170 bin 917 adet hız ihlali cezası, 41 bin 265 adet kırmızı ışık ihlali cezası, 8 bin 378 adet park cezası olmak üzere 115 milyon 762 bin 477 TL trafik idari para cezası uygulandı. Fahri Trafik Müfettişi tarafından yapılan trafik kural ihlali tespitlerinde ise 3 bin 649 adet trafik cezasında bir milyon 749 bin 918 TL trafik idari para cezası kesildi. 2022 yılı içerisinde trafik birimlerine bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde 978 sürücü belgesine el konulurken hız ihlali cezası yapan 5 bin 578 adet araç trafikten men edildi.