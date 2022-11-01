Bolu’da 2 katlı ev ve kümes alev alev yandı

Bolu’nun Göynük ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında alevlerin sıçradığı tavuk kümesindeki 7 bin 500 tavuk telef oldu.

Yangın, Göynük ilçesi Akçaalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Arıkoğlu’na ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğinde bulunan tavuk kümesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere teslim olan ev ve kümesteki yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında ev ve kümes tamamen kullanılamaz hale gelirken, kümeste bulunan 7 bin 500 adet tavuk telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.