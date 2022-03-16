Bolu’da 15 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Bolu’da, aracının çeşitli yerlerine sakladığı 15 kilo 550 gram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 8 kilo 300 gram esrar ve 7 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. A.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.