Bolu’da 135 bin liralık kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Bolu’da piyasa değeri 135 bin lira olan kaçak elektronik ürünlerle yakalanan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde teknolojik ürün satan bir iş yerinde kaçak ürünler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda yaptıkları aramada, piyasa değeri 135 bin lira olan 106 kaçak cep telefonu, 71 kaçak kablolu kulak üstü kulaklık, 88 kaçak kablosuz kulak üstü kulaklık, 70 kaçak akıllı saat, 9 kaçak akıllı bileklik ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi Z.Ç. (38), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.