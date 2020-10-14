Bolu’da 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 700 gram esrarla yakalanan 1’i Lübnan, 3’ü Suriye uyruklu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı otoyol üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, Lübnan uyruklu B.A. (24) ile Suriye uyruklu M.R. (28), E.L(24) ve A.E. (25) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.