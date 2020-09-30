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Bolu’da 1 ay içinde 33 kilo esrar, 327 gram eroin yakalandı

BOLU’DA, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNİN SON 1 AYDA YAPTIKLARI UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA YAKALANAN 9 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 30.09.2020, 15:25
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Bolu’da 1 ay içinde 33 kilo esrar, 327 gram eroin yakalandı

Bolu’da, polis ve jandarma ekiplerinin son 1 ayda yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu kesiminde uyuşturucuyla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda TEM Otoyolu ve kent merkezinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 33 kilo 64 gram esrar, 327 gram eroin, 3 kilo 448 gram uyuşturucu hap, 31 gram metanfetamin, 32 gram bonzai ve 40 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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