Bölücü terör örgütünün hain planı bozuldu: Uçaksavar gövdesi ve mühimmatı ele geçirildi

Iğdır’da yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Iğdır Karakoyunlu ilçesi Yazlık Köyü Ağrı Dağı kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyon başlatıldı. “Eren/Kış-9 Ağrı-Tendürek Şehit J.Er Murat Ekinci 22-5” adı verilen operasyonda Jandarma ve Emniyet birimleri ile birlikte Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timlerinin yaptığı aramalarda; Karasu Nehrinde oluşan gölet içerisinde 1 adet uçaksavar ana gövdesi, 1 adet uçaksavar atış sehpası ve 4 adet 12.7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı ele geçirildi. Operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.