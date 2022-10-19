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Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.
Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.
Asayiş 19.10.2022, 09:29
Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik İstanbul merkezli yürütülen operasyonda, aralarında Yunanistan’ın Lavrion Kampı’nda eğitim alan bir örgüt üyesinin de olduğu 14 şüpheli yakalandı.