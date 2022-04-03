Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş “Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım"
Bolu-Mengen yolu heyelan sebebiyle kapandı
Karların erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda Bolu-Mengen karayolu ulaşıma kapandı.
Asayiş 03.04.2022, 01:12
Karların erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda Bolu-Mengen karayolu ulaşıma kapandı.
Bolu’da karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle kenti Zonguldak ve Bartın’a bağlayan Bolu-Mengen karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ihbar üzerine karayolları ekipleri yola dökülen toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrasında, bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.