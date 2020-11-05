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Bolu Dağı’nda yoğun sis ve yağmur etkili oluyor
BOLU DAĞI’NDA SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLAN YAĞMUR VE GÖRÜŞ MESAFESİNİN 10 METREYE KADAR DÜŞMESİNE NEDEN OLAN SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR.
Asayiş 05.11.2020, 14:54
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Bolu Dağı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesine neden olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis ve yağmur etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde devam eden yağmur ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
17°
parçalı bulutlu
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|14
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|7
|13
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|8
|12
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|8
|12
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|7
|11
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|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
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|8
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|O
|P
|1. Liverpool
|7
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|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
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|13
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|12
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|12
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|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
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|7
|11
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|6
|10
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|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
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|10. Elche
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|10
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|7
|9
|12. Barcelona
|6
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|13. Valencia
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|8
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|8
|8
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|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
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|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3