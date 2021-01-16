Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde şiddetli kar yağışı etkili olmaya başladı. Yol beyaza bürünürken Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Bolu Dağı’nda yoğun tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü. Karayolları ekipleri her iki yönde de tek şeritten trafik akışı sağlanması açısından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Yoğun kar yapışı nedeniyle kar kalınlığı dağda 30 santimetreye ulaştı. Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde araç yoğunluğu görülmezken, yolda yük taşıyan kamyon ve tırların kalmaması için emniyet ekipleri de Bolu Dağı’nın giriş ve çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. D-100 karayolu Bolu Dağı Bakacak ve Karanlıkdere mevkisinde yer yer sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.