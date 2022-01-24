Bolu Dağı’nda üzerine kar kütlesi düşen karayollarına ait kamyonetteki işçi yaralandı

Bolu’da, çift yönlü olarak trafiğe kapatılan D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde üzerine kar kütlesi düşen karayollarına ait kamyondaki işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da devam eden kar yağışı sırasında trafiğe kapatılan D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde çalışma yapan karayollarına ait kamyonetin üzerine Bakacak mevkiinde kar kütlesi düştü. Araçta bulunan karayolları işçisi Eray Bozkurt hafif şekilde yaralandı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan işçi, Düzce’de kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.