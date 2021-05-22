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Bolu Dağı’nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı’nda yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Asayiş 22.05.2021, 13:50
Bolu Dağı’nda sis ve yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı’nda yağmur ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
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