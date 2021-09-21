banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?

Bolu Dağı’nda kontrolden çıkan tır, beton bariyerde asılı kaldı

Bolu’da, yoğun sisin etkili olduğu D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kontrolden çıkan tır, refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Asayiş 21.09.2021, 12:07
Bolu Dağı’nda kontrolden çıkan tır, beton bariyerde asılı kaldı

Bolu’da, yoğun sisin etkili olduğu D100 karayolu Bolu Dağı kesiminde kontrolden çıkan tır, refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıkarak asılı kaldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Lütfi Mercimek idaresindeki 31 AAZ 75 tır, görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen yolda kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken yaklaşık 1 metrelik beton bariyerin üzerine çıkan tır asılı şekilde kaldı.

Kaza yapan tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0