Bolu Dağı’nda hafif kar yağışı

Bolu’da dün başlayan kar yağışı Bolu Dağı mevkiinde hafif şekilde devam ediyor.

Bolu’da dün sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı hafif şekilde devam ediyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde hafif kar etkili oluyor.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.