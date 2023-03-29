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Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı
BOLU’DA D-100 KARAYOLUNUN İSTANBUL İSTİKAMETİ, YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU TRAFİĞE KAPANDI.
Asayiş 29.03.2023, 17:46
Bolu’da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.