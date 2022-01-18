Bolu Dağı Düzce kesimi ağır tonajlı araçlara kapatıldı

100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı kesiminde trafik olumsuz etkilendi. Trafik ekiplerinin önlem aldığı Bolu Dağı çıkışında çekici, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Düzce’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı sebebiyle gündelik yaşam olumsuz etkilenirken, karayollarında da sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiledi. Türkiye’nin en önemli karayolu geçişlerinden olan D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı kesiminde tır, kamyon, çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yol kenarında yolların açılmasını bekleyen tır sürücüsü ise "Yolların açılmasını bekliyoruz. Kar Allah’tan geldi. Yapacak bir şey yok. Yollar kapalı olduğu için polis Bolu Dağı’na geçmemize izin vermiyor. Bizler de yolların açılmasını bekliyoruz" dedi.

Çıkış izni verilmeyen tır, kamyon ve çekicilerin sürücüleri ise yol kenarında karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmasını bekliyor.