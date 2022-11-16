Bolu Dağı çıkışında kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Düzce’de D-100 Kara Yolu’nda meydana gelen kazada otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır, yolcu ise hafif yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde D-100 Kara Yolu, Kaynaşlı Mevkii, Bolu Dağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Cemal. G. İdaresindeki yabancı plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan Hasan Ali B.’nin kullandığı 81 FC 575 plakalı Toyota marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü Hasan Ali B. ağır yaralanırken otomobilde bulunan Fuat C. İse hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen Acil Sağlık ekiplerini ilk müdahalesini yaparken yaralılar Düzce Özel Çağsu Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobilin çarptığı tırın ise çamurluğu yamulurken itfaiye ve ekiplerin çabasıyla tırın lastiğe yapışan çamurluğu kaldırılarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.