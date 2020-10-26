Bolu'da, 12 evin yandığı köy havadan görüntülendi

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Kaya isimli vatandaşın evinin bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevrede bulunan diğer evlere ve ahırlara sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 12 ev ve evlere bağlı ahırlar küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği köye getirilen çok sayıda iş makinesiyle küle dönen evlerin temizlenme çalışması sürüyor.

Alevlere teslim olan ve 12 evin küle döndüğü Kuzfındık köyünün havadan görüntüsü facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.