Bolu Belediyesini birbirine katan saldırgan tutuklandı

Bolu Belediye binasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, saat 12.00 sıralarından Bolu Belediye binasında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz’ın makamında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcılık yaptığı iddia edilen Hakan A., pazar yeri açmak için girişimde bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz’dan randevu aldı. Belediye binasına gelen Hakan A., Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz ile görüşmek için özel kalem müdürlüğüne gitti. Alkollü olduğu iddia edilen Hakan A., özel kalem personeli ile tartışmaya başladı. Elinde bıçak olduğu iddia edilen şahıs, zabıta ve belediyede görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan zanlı, gözaltına alındığı esnada bir zabıta memuruna tehditler savurdu. Saldırganın tehditlerinden dolayı zabıta memuru şikayetçi oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ise şikayetini geri çektiği öğrenildi. Hakan A., çıkarıldığı mahkemece silahla tehdit suçundan tutuklandı.