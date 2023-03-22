Bolu Belediyesi Zabıtası’ndan Ramazan denetimi

Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamullere yönelik denetim yaptı. Denetimler çerçevesinde, ekmek, pide, yufka, tatlı üretim ve satışı yapan fırınlar ile unlu mamul üretim işletmeleri çok yönlü olarak denetlendi.

İşletmeler çok yönlü denetlendi

Fırın ve pastaneleri denetleyen belediye ekipleri, genel temizlik ve hijyen denetimi yaparak, ekmek ile pidelerin de gramajlarını kontrol ettiler. Halk sağlığının ön planda tutulduğu kontrollerde vatandaşın sağlığını gözeten kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiği bulunan işyerleri hakkında da işlem başlattılar.