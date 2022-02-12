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Bolivya’da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü
Bolivya’da bir halk otobüsünün park halindeki kargo kamyonuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 12.02.2022, 10:50
Bolivya’da bir halk otobüsünün park halindeki kargo kamyonuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya’nın Santa Cruz bölgesindeki bir otoyolda seyir halindeki halk otobüsü park halinde bulunan bir kargo kamyonuna çarptı. Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, Santa Cruz de la Sierra’dan San Javier’e giden otobüste bulunan biri bebek toplam 8 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.