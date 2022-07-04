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Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Asayiş 04.07.2022, 16:08
Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Foça ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Foça ilçesindeki Eski Foça Doktorlar Sitesi sahilinde yaşandı. Denize giren bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Özden Özyürek, çocuğu hemen sudan çıkardı. Bu sırada akıntıya kapılan bir kadının da yardım çığlıklarını duyan Özyürek, kadını da kurtarmak isterken su yuttu. Bilincini kaybeden Özyürek, hemen çevredekiler tarafından denizden çıkarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde, Özyürek’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadın, olay yeri yakınında bulunan bottakilerin çabasıyla karaya çıkarıldı.

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