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Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 04.08.2022, 18:07
Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kumcağız Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar genci sudan çıkardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, gencin olay yerindeki ilk müdahalesini yapıp ardından ambulansa aldı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gence, vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımı ise anbean amatör kameraya yansıdı.

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