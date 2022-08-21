Boğulma tehlikesi geçiren çocuğun kalbi durdu, hastanede hayata döndürüldü

Aksaray’da serinlemek için arkadaşları ile birlikte inşaat temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kalbi duran 15 yaşındaki çocuk hastanedeki müdahaleyle hayata döndürüldü.

Olay, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir inşaatın temelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce inşaat firması tarafından bina yapılmak üzere kazı yapılan temelde eski bataklık arazisi olması nedeniyle su birikintisi oluştu. Adeta havuz görünümü alan ve yaklaşık 2 metre suyla dolan inşaat temelinde çalışmaların durmasını fırsat bilen İhsan Şahin (15) arkadaşları ile serinlemek için suya girdi. Suda arkadaşları ile yüzmek isteyen İhsan Şahin aniden çırpınmaya başladı. Sudan çıkamayan Şahin’i gören arkadaşları çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Arkadaşlarının yardım çağrısı ile olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Durum (AFAD) Su Altı Arama-Kurtarma ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri suya girerek çocuğu hareketsiz ve bilinci kapalı olarak buldu. Hemen sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İhsan Şahin burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Duran kalbi ilk müdahaleye cevap verdi

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi CPR Canlandırma Ünitesine getirilen çocuğun kalbinin durduğu tespit edilince doktorlar canlandırma müdahalesine başladı. CPR Ünitesinde yapılan 45 dakikalık müdahaleye cevap veren çocuğun kalbi yanıt verdi. Daha sonra Tomografi servisinde müdahalesi devam eden İhsan’ın Çocuk Yoğun Bakım Servisine yatışı yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.