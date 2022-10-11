Boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki kız hastanede yaşamını yitirdi

Antalya’da 5 yaşındaki çocuk kaldığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yaşamını yitirdi.

Olay, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bulgaristan’dan ailesi ile ilçeye tatile gelen 5 yaşındaki Teodora Savova, bir otele yerleşti. Otelin havuzuna giren küçük kız boğulma tehlikesi yaşadı. Çevredekiler durumu fark ederek Teodora Savova’ya bir yandan yardım etti, diğer yandan ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kız burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.