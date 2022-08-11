banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
İmamoğlu'ndan Beton Mikseri Uyarısı
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması

Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı

Bursa’da denize girerek boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına zodyak bot kullanan bir vatandaş yetişti.

Asayiş 11.08.2022, 10:18
Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı

Bursa’da denize girerek boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına zodyak bot kullanan bir vatandaş yetişti.

Olay Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Eşkel mahallesinde meydana geldi. Günübirlik tatilci olduğu iddia edilen bir kişi girdiği denizde henüz belirlenemeyen bir nedenle çırpınmaya başladı. Durumu farkeden tatilciler cankurtaranlara bilgi verdi. Cankurtaranlarla birlikte yardıma koşan vatandaşları gören zodyak bot kullanıcısı, çırpınan şahsın olduğu yöne manevra yaparak şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sahile sağlık ve polis ekini yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla karaya çıkarılan genci alarak ilk müdahalesini yaptı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemeyen genç ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. O anlar ise tatilciler tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu