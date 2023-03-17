Boğazına simit takılan zihinsel engelli öğrenciden acı haber

Isparta’da nefes borusuna simit kaçan ve Isparta Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan zihinsel engelli öğrenci, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybetti.

Isparta merkezde bulunan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulunda öğrenim gören 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Murat Bitiktaş’ın (21), 2 Ocak tarihinde yediği simit parçası boğazına takıldı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenciye 3 öğretmeni sırasıyla Heimlich manevrası ile müdahale etse de sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Bitiktaş’ın, tedavisinin 74’üncü gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da sosyal medya hesabından Mehmet Murat Bitiktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Öğrencimize Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve öğretmenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.