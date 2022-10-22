Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın: Söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan ahşap bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binanın çatısında hasar oluştu. Yangını söndürme çalışmaları ise dron ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi’nin Rumeli Hisarüstü’ndeki Güney Kampüsü’nde bulunan ahşap bir binanın çatısında saat 12.45’te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların yükseldiği binadaki yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binada hasar oluştu. Öte yandan, yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.