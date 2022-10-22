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Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Asayiş 22.10.2022, 13:26
Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan bir binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.