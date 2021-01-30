Son Dakika
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında 4 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe’nin fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Asayiş 30.01.2021, 00:55
3
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe’nin fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" ifadelerine yer verdi.