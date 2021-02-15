Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Uludağ'da tepki çeken eğlence

Uludağ'daki bir otele tatile gelen Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi yaklaşık 100 kişilik grup, 13 şehidin yasının tutulduğu günde düzenledikleri eğlence ile gönüllerince eğlendi. Meşaleler eşliğinde kayak yapan öğrenciler, ne sosyal mesafe tanıdı ne de kurallara uydu. Yaktıkları ateş başında alkol alan gençlerin eğlencesi büyük tepki çekti.

(İHA)