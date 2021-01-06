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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri atanan yeni rektörü protesto için eylemlerine devam ederken, "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı
Asayiş 06.01.2021, 09:17
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin olarak, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.
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