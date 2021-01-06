Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin olarak, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şişli ve Maltepe'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Şişli'de bir kişiyi gözaltına aldı. Maltepe'de aranan kişi adresinde bulunamadı.