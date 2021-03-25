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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere gözaltı: En az 12 öğrenci

Öğrencilerin yürüyüşü sırasında bazı sivil polisler LGBTİ+ bayrağı açmanın yasak olduğunu söyleyerek 4 öğrenciyi gözaltına aldı. Daha sonra okulda polis sayısı artarken, Kuzey Kampüs önünde bekleyişe geçen kalabalığa polis bir kez daha saldırdı.

Asayiş 25.03.2021, 17:04
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Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere gözaltı: En az 12 öğrenci

Boğaziçi Üniversitesi'nde  LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle önce 4 öğrenci gözaltına alındı, ardından okulda bulunan diğer öğrencilere de saldıran polis en az 8 öğrenciyi daha gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum rektör Melih Bulu'nun atanmasına karşı yapılan eylemlere ilişkin birçok öğrenciye soruşturma açılmıştı. "Güney Kampüs giriş kapısının üzerinde LGBTİ+ bayrağı açtığı" gerekçesiyle soruşturma açılan bir öğrencinin bugün  Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi binasında disiplin soruşturması toplantısı yapıldı.

Soruşturma açılan öğrenciye destek için Güney Kampüsü girişinden, Kuzey Kampüsü girişine yüründü,  Bu esnadabazı sivil polisler LGBTİ+ bayrağı açmanın yasak olduğunu söyleyerek 4 öğrenciyi gözaltına aldı.

Daha sonra okulda polis sayısı artarken, Kuzey Kampüs önünde bekleyişe geçen kalabalığa polis bir kez daha saldırdı. Burada da en az 8 öğrenci gözaltına alındı.

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