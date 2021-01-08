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Boğaziçi'nde gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrenciler adliye çıkışında 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları attı.
Asayiş 08.01.2021, 21:50
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Boğaziçi protestolarından sonra gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinden sonra savcılığa çıkarılan 21 öğrenci, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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