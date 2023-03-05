Bodrum’u fırtına vurdu, çatıları uçurdu, camları kırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan kısa süreli fırtına restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Kırılan camlar ve uçan tenteler birkaç kişiyi hafif şekilde yaraladı.

Aralıklarla yağmurun yağdığı Bodrum’da saat 15.00 sıralarında kısa süreli fırtına yaşandı. Güneybatı yönünden gelen yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış, bazı bölgelere dolu şeklinde düştü. İlçede ağaçların dalları kırıldı. Gümüşlük sahilinde ise restoranların tentelerini ve çatılarını uçurdu, camlarını kırdı. Olayda birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. O anları görüntüleyen Gümüşlük sakinlerinden Avukat Göray Karadut, “Hava aniden karardı ve kümülonimbus adlı koyu renkteki bulutlar gümüşlüğün üstünü kapladı. Bu bulutlar 2-3 dakika süren ani sağanaklar yapar. Bu yüzden iskeleye çıkarak nereyi vuracak diye beklediğimde görüntüyü yakaladım. Nihayet bu sağanak rüzgar ve yağış 2 dakika sürdü ve geçti. Şu anda Gümüşlük güneşli. Restoranlarda bir kaç kişi küçük sıyrıklarla atlattı bu fırtınayı. Geçmiş olsun köyüm. Bu sağanakları önceden tahmin etmek mümkün değil. Aniden oluşuyorlar” dedi