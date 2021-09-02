banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Yenilenmiş telefon satışına bir düzenleme daha!
Konut kredileri cep yakıyor!
Konut kredileri cep yakıyor!
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
3600 ek gösterge için umutlandıran açıklama
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'da 8 ilçeye 8 saat su verilemeyecek

Bodrum’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Asayiş 02.09.2021, 15:04
Bodrum’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi de karadan müdahale ediyor.

Yorumlar (0)
31°
açık