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Bodrum’daki yangın 4 saatte kontrol altına alındı, 50 hektarlık alan kül oldu
BODRUM’DAKİ YANGIN 4 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ, 50 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ. BAYRAK TEPESİNİ KAPLAYAN ALEVLERE ALDIRIŞ ETMEYEN TATİLCİLER DENİZE GİRDİ
Asayiş 01.08.2020, 20:30
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MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın 4 saat sonra kontrol altına alınırken, 50 hektarlık alan küle döndü.
Turgutreis Mahallesi’nde bulunan Bayraktepede saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresinden yayılan alevler yaklaşık 50 hektar otluk ve makilik alanı küle çevirdi. Yangına 2 orman arazözü, 7 itfaiye aracı, 2 özel şirkete ait su tanker, 20 itfaiye eri, 10 orman işçisi müdahale etti. Yaklaşık 4 saatin sonunda söndürülen aygın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.
Öte yandan Bayraktepesinde çıkan yangın devam ederken Kurban Bayramı için tatile gelen vatandaşlar ise dumanlara, alevlere aldırış etmeden denize girmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.
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