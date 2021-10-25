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Bodrum’daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Asayiş 25.10.2021, 16:14
Bodrum’daki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 otomobil ve 1 minibüsün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bodrum istikametine seyreden 16 AET 592 plakalı lüks otomobil, tali yoldan ana yola çıkan 34 DTP 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen lüks otomobil, metrelerce sürüklendi. Diğer otomobil ise çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki minibüse çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, kazazedelerin yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yolda trafik akışı kısmen durdu.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlar, çekici yardımıyla bölgeden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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