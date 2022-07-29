Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 81 kilogram kokain ele geçirildi

Muğla’nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı’na 26 Temmuz tarihinde yanaşan “OCEAN BLUE” isimli gemi ve Amerikan Bayraklı “BELGOR” isimli yatta, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada, 81 kilogram kokain ve 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Olay 26 Temmuz tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Güllük Limanı’nda gerçekleşti. Limana yanaşan 92 metre boyundaki “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ticari gemiyi takibe aldı. Ticari geminin takibi esnasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı “BELGOR" isimli yatın ticari gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler ticari gemiyi durdurdu. “BELGOR” isimli yat, ekiplerin sesli ve görüntülü ikazlarına rağmen kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, uzun süren takibin ardından durduruldu. Ardından 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince “BELGOR” isimli motor yat ile “OCEAN BLUE” isimli ticari gemide ve denizde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 28 Temmuz tarihinde denize atıldığı tespit edilen 60 kilogram kokain ele geçirilirken kıyıda yapılan incelemelerde de 21 kilogram kokain ele geçirildi. "OCEAN BLUE" isimli ticari gemide ise 3 kilogram skunk ele geçirildi.

Yakalanan ticari gemide, yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.