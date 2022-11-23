Bodrum’da tüm ekipler sabaha kadar teyakkuza geçti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla 8 saat boyunca yağan yağmurun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Tüm ekiplerimizle sabaha kadar teyakkuzdayız" dedi.

Meteoroloji müdürlüğü tarafından 2 gündür yapılan uyarıların ardından bugün sabah saatlerinde başlayan ve ardından fırtınayla birlikte devam eden sağanak yağmur nedeniyle Bodrum’da hayat durma noktasına geldi. Bazı sokak ve caddeler sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde ufak çaplı su baskınları meydana geldi. Bodrum Belediyesi’nin tüm ekipleri ise su baskınlarına karşı anında önlem aldı.

Gün boyu sahada olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum merkez mahallelerinde ve bazı noktalarda alt yapı çalışmaları olduğu için bazı olumsuzluklar yaşadık, bunların önüne geçmek için tüm ekiplerimiz o bölgelerde nöbet tutuyor" ifadelerini kullandı.

Yağışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aras, tüm gece teyakkuzda olacaklarını ifade ederek, "Meteoroloji müdürlüğünün uyarılarına dikkat ettik. Önlemleri almaya çalıştık. Yağmur gelene kadar dere yataklarında ve diğer sıkıntı olabilecek alanlarda tedbir almaya, temizlik yapmaya çalıştık. Bodrum Belediyesi’ne bağlı bütün personel hep sokakta. Herhangi bir yerde olumsuzluk geldiği anda müdahale ettik" şeklinde konuştu.

Ev ve iş yerlerini su bastı

Çok büyük bir olumsuzluk olmadığını, ekiplerin hızlı müdahale ettiğini söyleyen Aras, "Daha önce araçlar sürükleniyordu, Azmakbaşı, Dere Sokak ve Bitez Mahallesi’nde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Bodrum’da eskiden yaşanan o olumsuz görüntüleri artık görmüyoruz. Ciddi bir iyileştirme yaptık ve bu rahatlamayı da artık görmeye başladık. Bugünkü yağışta metrekareye 21 kilogram yağış düşmüş ama yağış gece boyunca etkili olacak. Ekiplerimiz bu süreçte teyakkuzda olacak. Eskiçeşme ve Bitez mahallelerinde bazı evleri su bastı. Ekiplerimiz su basan yerleri tespit edip anında yardıma koştu. Temizliklerini yapıp eşyaları zarar gören vatandaşlara da destek oldular. Artık Bodrum’u bu yağmurdan etkilenen durumdan çıkarmak zorundayız" dedi.