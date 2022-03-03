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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Bodrum’da tekneleri fırtına vurdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu. Barınakta demir bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı.
Asayiş 03.03.2022, 18:13
Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına teknelerde hasara neden oldu. Barınakta demir bir tekne battı, diğeri son anda kurtarıldı.
Bodrum’da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkili oldu. Yarımada’nın özellikle batı ve kuzey bölgelerinde günlük yaşamı olumsuz şekilde etkileyen fırtınada tekneler de hasar gördü. Turgutreis Balıkçı Barınağı’nda bağlı tekneler fırtınanın etkisiyle birbirine ve rıhtıma çarparak hasar aldı. Barınakta demirli bir yelkenli ahşap tekne su alarak karaya oturdu. Barınaktaki başka bir ahşap tekne ise batmak üzereyken vinç yardımıyla kurtarıldı. Su alarak karaya oturan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.