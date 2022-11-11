Bodrum’da tarihi eser operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde KOM ekiplerince yapılan tarihi eser operasyonun çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekiplerince tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapıldı. İlçedeki bir adrese yapılan operasyondaki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet küflenmiş vaziyette tabanca, 1 adet kınında hançer, 1 adet bakırdan mamul olduğu değerlendirilen kepçe, 2 adet pirinçten mamul havan, 6 adat bakırdan mamul biblo, 1 adet büyük ebatta kaşık, 2 adet vazo, 1 adet bakır tepsi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 61 adet fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili İ.Ç. isimli şahıs ise gözaltına alındı.