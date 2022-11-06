Bodrum’da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler geceyi gündüz yaptı. Ardından sağanak bir şekilde 15 dakika yağan yağmur sokakları göle çevirdi. Yağan yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü, elektrik kesintileri yaşandı.

Turizmin gözbebeği Bodrum’da akşam saatlerinde ardı ardına şimşekler çakmaya başladı. Yaklaşık 1 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşeklerden ardından bir anda bastıran sağanak yağmur Bodrum’da bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. 15 dakika boyunca bardaktan boşalırmış gibi yağan yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Yağan yağmurla birlikte bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Bodrum karayolunda oluşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Gökgürültülü sağanak yağmur Bodrum Belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Yağmur sularıyla gelen yapraklar su mazgallarını tıkadı. Belediye ekipleri anında müdahale ederek mazgalları temizledi.

Düşen yıldırım bir trafoya isabet etti, alt Konacık bölgesinde elektrik kesintisi yaşandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ile Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’ndeki yoğun su birikintisinde araçlar güçlükle ilerlemesine neden oldu. Şiddetini azaltan yağmurun sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

(EA-