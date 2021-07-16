banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Altın fiyatları düşüşte!
Altın fiyatları düşüşte!
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat
Demir ve demir dışından ilk yarıda 5.7 Milyar Dolarlık ihracat

Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Bir anda tüm tepeyi saran alevler söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Asayiş 16.07.2021, 23:30
Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın
banner502

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Bir anda tüm tepeyi saran alevler söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otluk ve makilik alanda çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm tepeyi kapladı. Yangın bölgesi kayalık ve ulaşım olmadığı için itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Çok sayıda itfaiye ile orman ekibi bölgede yangın söndürme çalışmasına devam ediyor.
Yorumlar (0)
26°
hafif yağmur
banner501