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Bodrum’da makilik yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 06.06.2022, 14:15
Bodrum’da makilik yangını

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Bitez Mahallesi Balcılar mevkiindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Bodrum Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, gönüllü vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor.

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