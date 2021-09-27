Bodrum’da makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Bodrum Akyarlar Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, 10 arazöz ve bir dozer sevk etti. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.