Bodrum’da ihale kavgası: 4 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında kafe ihalesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, eski otogardaki bir kafeyi işleten şahıslar ile kafenin ihalesini yeni alan şahıslar arasında husumet başladı. İhaleyi yeni alan şahıslar, bugün kafeye geldi. İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin gözü önünde silahların sıkıldığı kavgada Remzi E. (62) bacağından, Vedat C. (45) karnından ve bacağından, Sedat C. (52) ile Hasan K. (32) bacağından yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kavga esnasında bölgedeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Yaralılardan Remzi G. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnına ve bacağına yediği kurşunlarla ağır yaralanan Vedat C. ameliyata alındı. Taraflardan birine ait otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirilirken, olay yerinde 14 boş kovan bulundu.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Ben önce tartıştıklarını duydum. Daha sonra dışarıdan birisi küfrederek geldi ve kavga başladı. Sonra silah seslerini duyduk. Yaralılardan birisi yerdeyken bacağına doğru defalarca ateş edildiğini gördüm. Sonra ateş edenlerden biri kaçmaya çalıştı, bizim üzerimize doğru geldi. Gerçekten çok korktuk” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.