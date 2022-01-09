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Bodrum’da ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece şimşek çakmasıyla başlayan dolu ve sağanak yağmur ekipleri kırmız alarma geçirdi. Sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yeri ve ev su basarken, yollardaki asfaltlar yerinden söküldü.

Asayiş 09.01.2022, 16:01
Bodrum’da ev ve iş yerlerini su bastı, deniz çamura dönüştü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece şimşek çakmasıyla başlayan dolu ve sağanak yağmur ekipleri kırmız alarma geçirdi. Sağanak yağmur nedeniyle birçok iş yeri ve ev su basarken, yollardaki asfaltlar yerinden söküldü.

Bodrum’da dün gece başlayan ve öğlene kadar devam eden dolu ve sağanak yağmur sokakları adeta göle çevirdi. Yalıkavak, Gümüşlü ve Turgutresi’te derelerin taşmasıyla birçok evi ve iş yerini su bastı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Evlerindeki suları vidanjörle boşaltmak için hummalı bir çalışma içerisine giren ev sakinlerine Bodrum Belediye ekipleri de tam destek verdi. Teyakkuza geçen başta Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olmak üzere belediye ekipleri evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarıp, su altında kalan arabaları çekti. Sağanak yağmurun ardından Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras su basan evler, iş yerleri ve taşan derelerin bulunduğu bölgelerde incelemede bulundu.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, hasar oluşan bölgelerde inceleme yaptıklarını belirterek, “Dün gece 01.30’dan sonra yağışlarımız arttı. İlçemizin kuzeyinde biraz daha yoğunluk olması sebebiyle yağış oranı daha fazla oldu. İlçe merkezinde Aliyan Deresi biraz taştı. Gece ekiplerimiz de sahadaydı, biz de şimdi geziyoruz. Vatandaşlarımızın zararlarını görüp geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise su basan iş yerleri ve evler olduğunu belirterek, “Yalıkavak’ta 12 iş yerini su bastı. Daha önce de su basan yerdi. Biz geçen sene belli bir oranda müdahale etmiştik ama bu sefer yağmurun şiddetiyle daha fazlaydı. Yine kaldırmadı ilgili kanal ve menfez. Su basan evlere bakıyoruz. Fiziki problemleri tespit ediyoruz” diye konuştu.

Deniz çamura döndü

Dolu ve sağanak yağmur öncesinde ise Bodrum’da yaklaşık 3 saat boyunca hiç durmadan çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağan sağanak yağmurların ardından şelaleye dönen istinat duvarlarından akan sular denizle buluştu. Denizin rengi çamura bulanarak kahverengi oldu.

Evleri ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmur sonrasında derelerin taştığını belirttiler. Yalıkavak’taki işletmesi sular altında kalan Sercan Özyurt, dördüncü kez bu baskını yaşadıklarını ifade ederek, “Aynı tas aynı hamam. Değişen bir şey olmuyor. Biz gece 03.00’da geldik buraya. Daha doğrusu bizi aradılar, bir geldik her yer çamur içinde. Bu temizlenmiş hali. Gece 03.00’dan bu yana temizliyoruz. Parkeler kabardı. İçleri şu an çamur dolu. Hepsinin sökülmesi gerekiyor. Kapı kapanmıyor parkeler şiştiğinden dolayı. Dolabımız çalışmıyor, bekleyeceğiz ne zaman çalışacak. Onun dışında başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Turgutreis Turgut Özal Bulvarı’ndaki evini su basan Şeref Calbak ise, “Uyuyordum, 2 dakika sürmedi, direkt rögarlardan su geldi. Ben de zaten kapıyı çektim gittim. Hasarımız çok” şeklinde konuştu.

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