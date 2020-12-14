Bodrum’da dükkanlar sular altında kaldı

Bodrum’da aniden bastıran yağmur nedeniyle Yalıkavak Mahallesi’nde 20 dükkanı su basarken, dükkanları sular altında kalan esnaf isyan etti. 1 kişinin ise dükkanında mahsur kaldığı öğrenildi.

3 gündür aralıklarla yağan ve zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi sular altında kaldı. Yaklaşık 25 dakika sağanak şekilde yağan yağmur nedeniyle Gür Caddesi’nde bulunan Yalıkavak iş merkezindeki 20 dükkan sular altında kaldı. Yağan yağmurun ardından dükkanları su basan esnaf isyan etti.

"Deniz taştı"

Dere yataklarının temizlenmesine rağmen derenin taşması ve 3 gündür yağan yağmur nedeniyle deniz suyunun yükselmesi sonucu su baskınlarının olduğu öğrenildi.

Belediye ekipleri seferber oldu

Su baskınının ardından Bodrum Belediye ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Esnafın tepkisi ile karşılaşan ekipler, sorunu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yaklaşık 30 kişilik belediye ekibi ve esnaf dükkanları, iş yerlerini, cadde ve sokakları temizlemeye başladı.